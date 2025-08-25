エネルギー開発融資担当だった1984年、中国の蠟小平・国家発展計画の1つ、平朔炭案件が日本興業銀行（現みずほ銀行）に持ち込まれた。 ロシア等共産圏国家との多くの開発案件推進で著名なアーマンド・ハマー博士CEO率いるオキシデンタル石油が中国側と組み、電力発電用・炭田を「中国では初めてのプロジェクトファイナンス方式」で開発する案件だ。欧米3行と興銀が主幹事になり、資金調達折衝が始