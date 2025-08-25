■全国の26日（火）の天気北海道付近に前線を伴った低気圧が発達しながら近づくでしょう。低気圧や前線に向かって湿った空気が流れ込むため、雨雲が発達しそうです。北海道は非常に激しい雨が降り、大雨になりそうです。夕方までの予想雨量は、日本海側北部とオホーツク海側北部で150ミリとなっていて、その後もさらに増えるでしょう。土砂災害や低い土地の浸水、川の増水・氾濫に厳重な警戒が必要です。東北北部も、夜は雨が降り