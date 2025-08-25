お盆前の鹿児島を襲った記録的な大雨は、農作物や農業施設などに甚大な被害を与え、被害額は分かっているだけで約70億円に上ります。小泉農水相が復旧工事が行われる霧島市の現場などを視察しました。25日午後、鹿児島に入った小泉農水相。砂埃が舞う中、霧島市隼人町松永の復旧現場を訪れました。8月8日の記録的な大雨で、近くの山から大量の土砂が流れ込み、用水路が使えない状態となって約300ヘクタールの田んぼに