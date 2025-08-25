Á°ÅÄÂçÁ³¡¢´ú¼êÎç±û¡¢°ðÂ¼È»æÆ¡¢»³ÅÄ¿·¤ÎÆüËÜ¿Í4Áª¼ê¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É²¦¼Ô¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡£26Æü¤Ë¤ÏUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°½Ð¾ì¤ò¤«¤±¤¿¥«¥¤¥é¥È¤È¤ÎÍ½Áª¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ2nd¥ì¥°¤òÀï¤¦¡£¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï¡¢³Ê²¼¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤Î¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó²¦¼Ô¥«¥¤¥é¥È¤È¤Î1st¥ì¥°¤Ë0-0¤Ç°ú¤­Ê¬¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢2nd¥ì¥°¤Ï¾¡Íø¤¬É¬¿Ü¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢±Ñ»æ¡ØDaily Mail¡Ù¤Ï¡¢4000Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó79.5²¯±ß¡Ë°Ê¾å¤Î¼ý±×¤¬¤«¤«¤ëCL½Ð¾ì¤òÁÀ¤¦¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï¡¢Á°ÅÄ