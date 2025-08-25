あの名作が甦る。世界で語り継がれている名作映画を朗読劇にして上演するプロジェクト「Classic Movie Reading」シリーズ。その第5作目となる最新作「カサブランカ」が、9月6日（土）〜9月7日（日）に、東京・銀座博品館劇場で上演される。ハンフリー・ボガート×イングリッド・バーグマン共演の永遠のラブ・ストーリー「カサブランカ」。往年の名画の雰囲気を醸し出している、作品のキービジュアルが完成し、公開となった。