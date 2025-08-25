久保建英が所属するレアル・ソシエダは現地８月24日に開催されたラ・リーガ第２節で、エスパニョールとホームで対戦。２−２で、開幕から２戦連続でドローに終わった。立ち上がりは圧倒的に攻め込んだソシエダだが、10分にカウンターで失点すると、前半終了間際にもPKで被弾。後半に入って、好調の久保が起点となった攻撃から２点を挙げて追いついたものの、勝ち越し点は奪えなかった。日本代表MFは試合内容に不満だったよう