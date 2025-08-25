ËÌ³¤Æ»¥¨¥¢¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊHAC¡Ë¤Ï¡¢ÃÎ¾²¹ñÎ©¸ø±à¤Î¼þÇ¯µ­Ç°¥í¥´¥Ç¥«¡¼¥ëµ¡¡ÊATR42-600·¿µ¡¡¢µ¡ÂÎµ­¹æ¡§JA12HC¡Ë¤Î±¿¹Ò¤ò¡¢9·î18Æü¤«¤é³«»Ï¤¹¤ë¡£ÃÎ¾²¹ñÎ©¸ø±à¤Ï¡¢¹ñÎ©¸ø±à¤Î»ØÄê¤«¤é60¼þÇ¯¡¢¥æ¥Í¥¹¥³À¤³¦¼«Á³°ä»º¤ÎÅÐÏ¿¤«¤é20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¥Ç¥«¡¼¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÃÎ¾²¹ñÎ©¸ø±à¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¡£±¿¹Ò´ü´Ö¤Ï2026Ç¯3·î¤´¤í¤Þ¤Ç¡£9·î18Æü¤Î»¥ËÚ/µÖ¼îÈ¯½÷ËþÊÌ¹Ô¤­HAC2721ÊØ¤Î¾èµÒ¤Ë¤Ï¡¢µ­Ç°¥í¥´¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È