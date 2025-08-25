アメリカンフットボール関東大学リーグ1部の開幕を前に、記者会見でポーズをとる法大の矢満田衛良主将（左から4人目）ら＝25日、東京都新宿区アメリカンフットボールの関東大学リーグ1部の主将らが25日、東京都内で記者会見を行い、3連覇を狙う法大の矢満田衛良主将は「目標はもちろん日本一。見ている人を感動させる、熱狂空間を創出したい」と笑顔で意気込みを語った。法大の菅野洋佑ヘッドコーチは「チーム全体で組織力を上