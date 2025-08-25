º£·î17Æü¤Þ¤Ç¤Î1½µ´Ö¤ËÁ´¹ñ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¥³¥á5¥­¥í¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï¡¢Á°¤Î½µ¤è¤ê67±ß¾å¤¬¤Ã¤Æ3804±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃÍ¾å¤¬¤ê¤Ï2½µÏ¢Â³¤Ç¤¹¡£È÷ÃßÊÆ¤ÎÈÎÇä¥Ú¡¼¥¹¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢³ä¹â¤Ê¿·ÊÆ¤¬½Ð²ó¤ê»Ï¤á¤¿¤³¤È¤¬²Á³Ê¾å¾º¤ÎÍ×°ø¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ç¤Ï¡¢¢§È÷ÃßÊÆ¤ò´Þ¤à¡Ö¥Ö¥ì¥ó¥ÉÊÆ¡×¤ÏÁ°¤Î½µ¤è¤ê21±ß²¼¤¬¤Ã¤Æ3169±ß¤Ë¡¢°ìÊý¡¢¢§¡ÖÌÃÊÁÊÆ¡×¤Ï29±ß¾å¤¬¤ê4268±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£