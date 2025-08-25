◆プロボクシング▽ＷＢＡ、ＷＢＣ、ＩＢＦ、ＷＢＯ世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）王座統一戦１２回戦井上尚弥―ムロジョン・アフマダリエフ（９月１４日、ＩＧアリーナ）９月１４日にＷＢＡ世界スーパーバンタム級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（３０）＝ウズベキスタン＝との防衛戦に臨む世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝が２５日、横浜市の所属ジムで元ＷＢＡ＆ＩＢＦ