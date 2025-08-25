◇MLB ドジャース 8-2 パドレス(日本時間25日、ペトコ・パーク)大谷翔平選手が自身3度目の45本塁打に到達しました。5点をリードした9回に第5打席を迎えた大谷選手。松井裕樹投手が投じた5球目、高めのストレートを豪快にたたくと、打球は右中間スタンドへ飛び込む豪快な本塁打。ヤジを飛ばしたパドレスファンも黙らす一発となりました。大谷選手が45号に手がかかったのは3度目。前人未到の2024年は9月6日の141試合目に45号に到達。