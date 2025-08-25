遺産相続の際、親族間でもトラブルに発展することは少なくありません。今回の事例のように、兄が親の遺産「3000万円」を勝手にすべて相続してしまったなど、相続人のうち1人が勝手に手続きを進めてしまった場合は、なおさらです。 本記事では、遺産相続に関する概要と勝手に遺産相続の手続きをされてしまった場合の対処法について解説します。 そもそも「遺産相続」とは？ 遺産相続とは、故人の財産や権利・義務を残