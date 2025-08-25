¡Ú½ÂÃ«¶è¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡Ö¥ªー¥Ö¡×¡Û ´óÉÕ¼õÉÕ³«»ÏÆü¡§8·î25Æü10»þ～ ¢¨¡Ö¤Õ¤ë¥Ç¥¸¡×¤Ç¤Ï9·î8Æü10»þº¢¤è¤ê³«»Ï ½ÂÃ«¶è¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÎÊÖÎéÉÊ¤Ë¡¢Android/iOSÍÑ¶¨ÎÏRPG¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡Ê¥â¥ó¥¹¥È¡Ë¡×¤Î¡Ö¥ªー¥Ö¡×¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ë¥·¥ê¥¢¥ë¥³ー¥É¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£´óÉÕ¼õÉÕ³«»Ï¤Ï8·î25Æü10»þ¤è¤ê¡Ê¡Ö¤Õ¤ë¥Ç¥¸¡×¤Ç¤Ï9·î8Æü10»þº¢¤è¤ê³«»Ï¡Ë¡£ ÊÖÎéÉÊ¡Ö