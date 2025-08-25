短期連載プロ野球の「投高打低」を科学する証言者：大瀬良大地（広島東洋カープ） 後編前編：大瀬良大地が明かす球速至上主義から投球術への転換はこちら＞＞33歳になった2024年に、自身初の防御率１点台を記録した広島の大瀬良大地。スピードよりも投球術、緩急、駆け引きで勝負する投手にシフトチェンジし、球種も増やして好結果につなげた。プロ12年目の今季も先発で活躍する右腕に、あらためて"投高"の要因を聞く。今季も