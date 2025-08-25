短期連載プロ野球の「投高打低」を科学する証言者：大瀬良大地（広島東洋カープ） 前編防御率１点台の投手が増え、３割打者が消えかかるなど、 "投高打低"が進む今のプロ野球。今回は"投高"の要因に迫りたいが、昨年、両リーグで合計６人が防御率１点台を記録したうち、５人が初の達成だった（いずれも規定到達者）。そのなかで注目すべき存在が、広島の大瀬良大地である。大瀬良は長崎日大高、九州共立大を経て、2013年のド