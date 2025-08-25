2025年8月25日放送の『しゃべくり007』に元木大介さんが長嶋一茂さん、槙原寛己さんと登場。令和には考えられない、昭和・平成の衝撃名場面を語りつくします。そこで、元木さんの妻・大神いずみさんが、息子が初めて野球をやりたいと言ったときの元木さんの様子や、その後の親子の関わりを綴った記事を再配信いたします。*****大神いずみさんは、元読売巨人軍の元木大介さんの妻であり、2人の球児の母でもある。2人の球児の母とし