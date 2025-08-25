酒田市の特産「刈屋梨」の今シーズンの収穫が25日から始まりました。7月の雨不足の影響で、実のサイズはやや小ぶりなものの、その分糖度は高くおいしいナシが収穫されているということです。酒田市刈屋地区では、朝から「刈屋梨」として知られる和ナシの収穫が始まりました。刈屋梨出荷組合の佐藤尚人組合長の畑でも主力品種の「幸水」が収穫期に入りつつあります。初日は熟したナシはまだ少なく木々の間を回っては十分に育