リーグ連覇へ快走していたソフトバンクは、22日からの2位日本ハムとの3連戦（エスコンフィールド北海道）で3連敗を喫し、ゲーム差を0・5まで縮められました。レギュラーシーズンは残り約1カ月で、ソフトバンクは残り30試合。日本ハム3連戦で見えてきたものや今後の戦いについて、阪神、ダイエーなどで活躍した西日本スポーツ評論家の池田親興さんに語っていただきました。 首位のソフトバンクを巡る状況は再び大きく変わ