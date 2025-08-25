¹­À¥¤¹¤º¤ÈÍá°á¤Ç2¥·¥ç¥Ã¥ÈÀè·î27Æü¤Ë·ëº§¤òÅÅ·âÈ¯É½¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¤Î¾¾²¼Þ«Ê¿¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç±Ç²è¤Ç¶¦±é¤·¤¿½÷Í¥¡¦¹­À¥¤¹¤º¤È¤ÎÍá°á2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¾¾²¼¤Ï25Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö¸ø³«¤Þ¤Ç¤¢¤È2½µ´Ö¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢±Ç²è¡Ö±ó¤¤»³¤Ê¤ß¤Î¸÷¡×(GAGA)¤ÇºÊÌò¤Î¹­À¥¤¹¤º¤ÈÈù¾Ð¤à»Ñ¤ò¸ø³«¡£»£±ÆÃÏ¤ÏÅìµþ¡¦¿ÀÅÄÌÀ¿À¤È¤ß¤é¤ì¡¢±ï·ë¤Ó¤äÉ×ÉØÏÂ¹ç¤Î¤´Íø±×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¿À¼Ò¤À¤±¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÈþÃËÈþ½÷¤Ç³¨¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬