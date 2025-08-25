¡É¥°¥ê¡¼¥ó¡¦¥¦¥§¥¤¥ô¡É¤ÈÁí¾Î¤µ¤ì¤ë¡¢¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¡¦¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÎÎ´À¹¤¬¸ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµ×¤·¤¤¡£±Ç²è³¦¤ÈÊÂ¤ó¤Ç²»³Ú³¦¤Ç¤â¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤¯¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥ÉÀª¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê³èÌö¤¬¤á¤¶¤Þ¤·¤¤¤¬¡¢2025Ç¯²Æ¸½ºß¤ÎºÇ½ÅÍ×¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¡¦¥Ð¥ó¥É¤Ï¥Õ¥©¥ó¥Æ¥¤¥ó¥ºD.C.¤Ç¤â¥¤¥ó¥Ø¥¤¥é¡¼¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤³¤Î¥­¥ó¥°¥Õ¥£¥Ã¥·¥ã¡¼¡ÊKingfishr¡Ë¤ÈÌ¾¾è¤ë¥È¥ê¥ª¤À¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¤¤¡£ÆîÀ¾Éô¥ê¥à¥ê¥Ã¥¯¤Ë¤¢¤ë¥ê¥à¥ê¥Ã¥¯Âç³Ø¤Ç³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¿¥¨¥Ç¥£¡¦¥­¡¼¥Û¡ÊVo, Gt¡Ë¡¢