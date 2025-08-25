²ÎÉ±¥Ö¥ê¥È¥Ë¡¼¡¦¥¹¥Ô¥¢¡¼¥º¡Ê43¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥Ì¡¼¥É¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ª¿¬¤À¤±¤ò±£¤·¤¿¾×·â¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¸½ÃÏ»þ´Ö8·î23Æü¡¢¥Ö¥ê¥È¥Ë¡¼¤ÏÉ¨¾æ¤Î¹õ¤¤¥Ö¡¼¥Ä¤òÍú¤¤¤¿¤À¤±¤Î»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£Âç¤­¤ÊÁë¤Î³°¤ò¸«¤Ä¤á¤Ê¤¬¤éÎ¾¼ê¤òÆ¬¾å¤Ë·Ç¤²¡¢ÇØÃæ¤ò¸þ¤±¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤ª¿¬¤ÎÉôÊ¬¤Ï¾®¤µ¤Ê¥Ð¥é¤Î³¨Ê¸»ú¤Ç±£¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Åê¹Æ¤«¤é14»þ´Ö¤Ç20Ëü·ï°Ê¾å¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£