¸½Ìò¹â¹»À¸¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëLilsae¡Ê¤ê¤ë¤µ¤¨¡Ë¤¬¡¢½é¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¡ÖBREAK THE CHAINS¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢MAPROMOTIONS¡ÊÂåÉ½¡§Ä«ÁÒÌ¤Íè¡Ë½êÂ°¤ÎLilsae¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÅù¿ÈÂç¤Î´¶¾ð¤ò½é¤á¤ÆµÍ¤á¹þ¤ó¤À°ì¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Lilsae¤Ï¡¢³Ú¶Ê¤ÎÀ©ºîÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÃç¤ÎÎÉ¤¤Í§Ã£¤Ë´ò¤·¤¤½ÐÍè»ö¤òÏÃ¤·¤¿¤é¡¢¥Ð¥«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¹¤´¤¯½ý¤Ä¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»þ¤ÏËÜÅö¤Ë²ù¤·