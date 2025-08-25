女優の吉岡里帆が２５日に自身のＳＮＳを更新。浴衣姿を披露し、ファンから注目を集めている。８月２９日に公開される、眉月じゅんさん原作の漫画「九龍ジェネリックロマンス」の実写映画で俳優の水上恒司とダブル主演している吉岡。インスタグラムで「暑過ぎますね、、体調崩されてないですか？水分補給たっぷりして下さいね。"九龍ジェネリックロマンス"８月２９日は公開初日舞台挨拶！またお会いできるの楽しみにしてます