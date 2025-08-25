９月に沖縄で開催される「ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ第３２回ＷＢＳＣＵ−１８野球ワールドカップ」に出場する、侍ジャパン高校日本代表の壮行試合として、９月２日にはセルラー那覇で沖縄高校選抜戦が開催される。２５日、沖縄県高校選抜のコーチングスタッフと出場選手が発表された。沖縄県高校選抜には今夏の甲子園を制した沖縄尚学から、最速１４６キロを誇る右腕・新垣有絃（２年）ら６人が選出された。同校のエース左