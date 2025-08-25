明日26日は、東北南部から九州で35℃以上の猛暑日が続出する見込みです。東京都心で猛暑日になれば、連続最長記録、年間最多記録に並ぶことになります。引き続き、熱中症に厳重に警戒してください。今日25日は全国142地点で猛暑日に今日25日も厳しい暑さになり、全国142地点で最高気温35℃以上の猛暑日となりました。全国で最も気温が上がったのは、滋賀県東近江市の37.9℃で、次いで岐阜県美濃市と大垣市、京都府福知山市の37.6℃