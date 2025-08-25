今さら人に聞けないような“音楽の基本”から、制作の裏側や専門テクニックといった“マニアックな知識”までを掘り下げる『EIGHT-JAM』。8月24日（日）の同番組では、音楽プロデューサー・本間昭光特集が放送された。【映像】いきものがかり水野「曲が書けない」スランプから救われた瞬間日本を代表する音楽Ｐの言葉に「説得力がハンパなくて」これまで、鈴木雅之、JUJU、MISIA、ポルノグラフィティなど…200組以上のアーティス