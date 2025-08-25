¡Ê¿·ËÌÃæ±û¼Ò¡ËÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¡¦ÉÙË®¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¤Ï23¡¢24Î¾Æü¡¢ËÜµòÃÏ¤Î¿·ÁñÌîµå¾ì¡ÊËÌÉô¡¦¿·ËÌ»Ô¡Ë¤Ç¡Öºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¥Ç¡¼¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£ºå¿ÀOB¤ÎÄ»Ã«·É»á¤È½©»³ÂóÌ¦»á¤¬Î¾Æü¤Î»Ïµå¼°¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÅÐ¾ì¤·¤¿Â¾¡¢23Æü¤Î»Ïµå¼°¤Ç¤ÏÉÙË®¤ÎÉû¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡ÊGM¡Ë·ó¥Õ¥¡¡¼¥à¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ç¸µºå¿À¤ÎÎÓ°Ò½õ»á¤¬¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ò¡¢¸µÀ¾Éð¤ÎÄ¥ÔõÁª¼ê¤¬¥­¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£ÉÙË®¤ÎÊóÆ»»ñÎÁ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Î¾µåÃÄ¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï½é¤á¤Æ