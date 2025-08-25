ÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤ÇÆüËÜÀª¤¬¾Þ¶â¥é¥ó¥¯¾å°Ì¤ËÊÆ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¤ÎCPKC½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö24Æü¡¢¥«¥Ê¥À¤Î¥ß¥·¥µ¥¬G¡õCC¡Ê6661¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼71¡Ë¤ÇºÇ½ªÆü¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£À¾¶¿¿¿±û¡ÊÅçÄÅÀ½ºî½ê¡Ë¤¬5¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢¥Ü¥®¡¼¤Ê¤·¤Î66¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»11¥¢¥ó¥À¡¼¡£ÆüËÜÀªºÇ¹â¤Î3°Ì¤À¤Ã¤¿¡£Á°½µÍ¥¾¡¤Î´ä°æÌÀ°¦¡ÊHonda¡Ë¤¬10¥¢¥ó¥À¡¼¤Î4°Ì¡£¤È¤â¤Ë2000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¾Þ¶â¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£º£µ¨¥á¥¸¥ã¡¼Âç²ñ¤Î¥·¥§¥Ö¥í¥óÁª¼ê¸¢¤òÀ©¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¾¶¿¡£½Ð¤À¤·¤«¤é¥Ñ