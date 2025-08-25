愛知・豊明市の市議会が25日開会し、注目の条例案の審議が始まった。その条例案とは、「スマートフォン等の適正使用の推進に関する条例」。スマートフォンやタブレットの使用時間の目安を、仕事や学習などを除き、1日あたり2時間以内にするというもの。すべての市民が対象で、小学生以下は午後9時以降、中学生以上の子どもは午後10時以降の使用を控えるよう促している。違反をしても罰則はないが、家庭でのルール作りなど努力義務