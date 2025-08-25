¥¢¥¸¥¢³ô¸®ÊÂ¤ß¾å¾º¡¢¾å³¤³ô¤È¹á¹Á³ô¤ÏÂçÉýÂ³¿­ Åìµþ»þ´Ö17:31¸½ºß ¹á¹Á¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô 25829.91¡Ê+490.77+1.94%¡Ë Ãæ¹ñ¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô 3883.56¡Ê+57.80+1.51%¡Ë ÂæÏÑ²Ã¸¢»Ø¿ô 24277.38¡Ê+512.91+2.16%¡Ë ´Ú¹ñÁí¹ç³ô²Á»Ø¿ô 3209.86¡Ê+41.13+1.30%¡Ë ¹ë£Á£Ó£Ø£²£°£°»Ø¿ô 8972.41¡Ê+4.99+0.06%¡Ë ¥¤¥ó¥É£Ó£Å£Î£Ó£Å£Ø£³£°¼ï 81725.44¡Ê+418.59+0.51%¡Ë £²£µÆü¤Î¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ³ô¼°»Ô¾ì