韓国のグローバルボーイズグループオーディション番組『BOYS II PLANET』第6話にて、練習生たちが寝起き姿やすっぴん顔を披露するなど、貴重なシーンに多くの反響が寄せられた。【映像】ビジュ最強練習生のすっぴん姿『BOYS II PLANET』は数々の大型オーディション番組を制作してきたスタッフによる最新プロジェクト。KとCの2つのプラネットでのオーディションが並行して進行されるという新形式での熾烈なバトルを経て、最終的