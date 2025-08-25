韓国のグローバルボーイズグループオーディション番組『BOYS II PLANET』第6話にて、ハン・ヘリジュン（21歳）が類い稀なダンスの実力で圧倒した。【映像】高く宙を舞い寝そべって着地した瞬間『BOYS II PLANET』は数々の大型オーディション番組を制作してきたスタッフによる最新プロジェクト。KとCの2つのプラネットでのオーディションが並行して進行されるという新形式での熾烈なバトルを経て、最終的に『BOYS II PLANET』に