アイリスオーヤマは、本体の軽さと強力な吸引力が特徴の充電式スティッククリーナー「MagiCaleena（マジカリーナ）」シリーズのハイパワーモデルとして、「MagiCaleenaサイクロンクリーナー」を2025年8月25日より、「MagiCaleena紙パッククリーナー」を2025年8月29日より順次発売します。 「MagiCaleenaサイクロンクリーナー」「MagiCaleena紙パッククリーナー」 記事のポイント 軽さはそのままに吸引力を2倍にパワーア