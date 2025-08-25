Æü»º¼«Æ°¼Ö¤Ï22Æü¡¢·Ú¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó¡Ö¥ë¡¼¥¯¥¹¡×¤ÎºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£È¯Çä¤Ï2025Ç¯½©º¢¤ÎÍ½Äê¤Ç¡¢´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤Ï160Ëü±ßÂæ¡Á¤È¤Ê¤ë¡£¡Ú¤³¤Á¤é¤â¡ÛÆü»º¡¢¥­¥ã¥é¥Ð¥ó¤Î»ÅÍÍ¤ò¸þ¾å¥¢¥¦¥È¥É¥¢»Ö¸þ¤Î¿·¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤â¥ë¡¼¥¯¥¹¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤¬¡¢¤°¤Ã¤È¶á¤Å¤¯·Ú¡×¤ò¥­¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ë¡¢Í¾Íµ¤Î¤¢¤ë¼¼Æâ¶õ´Ö¤ä½¼¼Â¤·¤¿ÁõÈ÷¤Ê¤É¤Ç¹âÉ¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£Á´Ä¹3,395mm¡ßÁ´Éý1,475mm¡ßÁ´¹â1,780mm¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤äÆ±¾è¼Ô¤¬¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤ä¤¹