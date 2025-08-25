ホワイトハウスから出発するメラニア夫人＝３月４日/Anna Moneymaker/Getty Images via CNN Newsource（ＣＮＮ）トランプ米大統領の妻、メラニア夫人は１カ月あまりホワイトハウスで目撃されていなかった。しかし、夫がウクライナ戦争の終結を目指し、プーチン・ロシア大統領との米アラスカ州での首脳会談の準備を進める中、ファーストレディーは外交手腕を発揮していた。メラニア夫人は「親愛なるプーチン大統領」から始まる手紙