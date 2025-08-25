¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û SIX LOUNGE¤¬¡¢10·î1Æü¤ËEP¡Ø»¸»¸¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ ¢£¿·ºîEP¤Ë¤ÏSIX LOUNGE½é¤Î¥³¥é¥Ü³Ú¶Ê¤â¼ýÏ¿ 2023Ç¯¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØFANFARE¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¡Ö¥ê¥«¡×¤¬TikTok¤Ç2.3²¯ºÆÀ¸¤òÆÍÇË¡¢Billboard TikTok Weekly¥Á¥ãー¥È¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂçÊ¬¸©ºß½»¤Î3¥Ôー¥¹¥í¥Ã¥¯¥ó¥íー¥ë¥Ð¥ó¥É¡¢SIX LOUNGE¡£ º£²ó