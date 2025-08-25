¥­¥ê¥ó¥Ó¡¼¥ë¤Ï¡¢´Ì¥Ó¡¼¥ë¡Ö¥­¥ê¥ó½©Ì£¡×¤ò¡¢2025Ç¯8·î19Æü¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¡£½©¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î½Ü¤Î¿©ºà¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ë­¤«¤Ê½©¤ÎÅþÍè¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ö½©Ì£¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£Çþ²ê¤¿¤Ã¤×¤ê»ÈÍÑ¥é¥¬¡¼¥Ó¡¼¥ë¤ÈÈæ¤ÙÌó1.3ËÜÊ¬¤È¤¤¤¦Çþ²ê¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»ÈÍÑ¤·¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÅÙ¿ô6¡ó¤Ë¤è¤ë°û¤ß¤´¤¿¤¨¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤ò¼Â¸½¡£¸¶ºàÎÁ¤ÎÇÛ¹ç¤äÀ½Â¤¹©Äø¤òºÇÅ¬²½¤·¡¢°û¤ß¤´¤¿¤¨¤È¤¹¤Ã¤­¤ê¤È¤·¤¿¸å¸ý¤òÎ¾Î©¤·¤¿¡£ÍÆÎÌ¤ª¤è¤ÓÍÆ´ï¤Ï350¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë/500¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë´Ì¡£