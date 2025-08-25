ÀÐÀî¸©¤Î9·îÊäÀµÍ½»»°Æ¤ÎÊÔÀ®¤Ë¸þ¤±¤¿ÃÎ»öºÛÄê¤¬25Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢ÃÚ¹ÀÃÎ»ö¤Ï¡¢¸©Æâ¤ò½±¤Ã¤¿Âç±«Èï³²¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¯Êý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃÎ»öºÛÄê¤ÏÅÚÌÚÉô¤ÈÇÀÎÓ¿å»ºÉô¡¢¶¥ÇÏ»ö¶È¶É¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£8·î¤ÎÂç±«¤Ë¤è¤ëÆ»Ï©¤ä²ÏÀî¤Ê¤É¸ø¶¦ÅÚÌÚ»ÜÀß¤ÎÈï³²³Û¤Ï¡¢22Æü¤Î»þÅÀ¤Ç¤ª¤è¤½74²¯±ß¡¢ÇÀÃÏ¤äµù¹Á¤ÎÈï³²¤Ï¤ª¤è¤½22²¯±ß¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ø·¸Éô½ð¤«¤é¤Ïº£¸å¡¢ºÒ³²ººÄê¤ò¹Ô¤¤¡¢Áá´ü¤ÎËÜ³ÊÉüµì¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¿Ë¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¶â