女優のジェニファー・アニストンは、ジムでのワークアウトの後、髪を洗わないのだという。毎日髪を洗うことは「良くない」として、あまり洗わないようにしているのだそうで、その代わりにドライシャンプーを利用しているそうだ。 【写真】洗髪後の爆発ヘア＆すっぴんがすごかった！それでも女優オーラあふれまくり Etonline.comにジェニファーは「ワークアウトの後はだいたい（ドライシ