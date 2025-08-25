俳優・宮粼あおいが２５日、都内で行われた、マクドナルドの期間限定商品シリーズ「月見ファミリー」発表イベントにお笑いコンビ・ジョイマンと出席した。この日の異色のコラボは、１７年来のファンだという宮粼が「今会いたい芸人」としてジョイマンを挙げたことで実現。宮粼は「本当に会いたかった」とし「出てきて場がパっと明るくなるっていうのは素晴らしいなと思いました」と絶賛。「お二人がお話しし