NCT DREAM¡¢TOMORROW X TOGETHER¡¢ZEROBASEONE¡¢MOXSTA X¡¢TREASURE¤é¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¤¬½Ð±é¤¹¤ë´Ú¹ñ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÇÌµÎÁÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¥Ó¥ó¡¢Ê¢¶Ú¥Á¥é¸«¤¨»Ïµå¼°ABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¤Ç¤Ï8·î26Æü18»þ¤è¤ê¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØIdol Festa Attack¡Ù¤òÆüËÜ¹ñÆâ¤ÇÆÈÀêÌµÎÁÇÛ¿®¤¹¤ë¡£¡ØIdol Festa Attack¡Ù¤ÏK-POP¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Å¤¯¤·¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤À¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢º£¤ò¤È¤­¤á¤¯¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¤¬¥Õ¥¡