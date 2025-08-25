収穫される早場米＝21日、千葉県多古町JAグループがコメ農家に前払いする「概算金」を各地で前年より増額したことが25日、共同通信の取材で分かった。店頭価格に反映されて秋以降もコメの高値が続く公算が大きくなっている。新潟県で前年比7割高の60キロ当たり3万円、富山県は6割高の2万6千円と大幅な上昇だ。コメ不足を背景に調達競争は激しく、既に早場米のスーパーなどでの価格は5キロ5千円に迫る高水準となっている。概算