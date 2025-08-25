ÀéÍÕ·ºÌ³½ê¤Ï¡¢¶¦Æ±¼¼¤Ë¼ýÍÆ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿50Âå¤ÎÃËÀ­¼õ·º¼Ô¤¬»àË´¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£24Æü¸áÁ°7»þ²á¤®¤Ë¶¦Æ±¼¼Æâ¤ÇÆ¬¤«¤é·ì¤òÎ®¤·¤ÆÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò·ºÌ³½ê¤Î¿¦°÷¤¬È¯¸«¤·¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÃËÀ­¼õ·º¼Ô¤ÏÆ±¤¸¶¦Æ±¼¼¤ÎÊÌ¤Î¼õ·º¼Ô¤Ë¡¢¥Ý¥Ã¥È¤ÇÆ¬¤ò²¥¤é¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀéÍÕ·ºÌ³½ê¤Ï¡Ö¼õ·º¼Ô¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¡¢Å¬ÀÚ¤Ê½è¶ø¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Å¬ÀÚ¤Ê´ÉÍý¡¢±¿±Ä¤ËÅØ¤á¤ë¡×¤È¥³