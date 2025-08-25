ÂæÉ÷Âè13¹æ(¥«¥¸¥­)2025Ç¯08·î25Æü15»þ50Ê¬È¯É½ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÂæÉ÷¾ðÊó¡ÛÂæÉ÷13¹æ¡Ê¥«¥¸¥­¡Ë¤Ï¸½ºßºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®50¥áー¥È¥ëº£¸å¤Î¿ÊÏ©¤ÈÀªÎÏ¤ò¾Ü¤·¤¯¡Ú²èÁü¡Ûµ¤¾ÝÄ£È¯É½ 25Æü15»þ¤Î¼Â¶·¼ïÊÌ    ÂæÉ÷Âç¤­¤µ    -¶¯¤µ    ¶¯¤¤Â¸ºßÃÏ°è    ¥È¥ó¥­¥óÏÑÃæ¿´°ÌÃÖ    ËÌ°Þ18ÅÙ30Ê¬ (18.5ÅÙ)Åì·Ð106ÅÙ10Ê¬ (106.2ÅÙ)¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ  