シント=トロイデンVV（STVV）は、2025年8月22日に臨時株主総会を行い、取締役に株式会社ジャパネットホールディングス代表取締役社長兼CEOである郄田旭人氏（46）が就任したことを発表した。▼郄田旭人氏私は日本で通信販売の会社を経営しており、2017年より地元長崎のプロサッカークラブ「V・ファーレン長崎」の経営にも携わってまいりました。日本サッカーを強くしたいという想いから、海外チームへの出資を検討