¥Ù¥ë¥®¡¼£±Éô¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Ï¡¢£²£°£²£µÇ¯£¸·î£²£²Æü¤ËÎ×»þ³ô¼çÁí²ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢¼èÄùÌò¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥ã¥Ñ¥Í¥Ã¥È¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ê£È£Ä¡ËÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·ó£Ã£Å£Ï¤Ç¤¢¤ë¹âÅÄ°°¿Í»á¤¬½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¸¥ã¥Ñ¥Í¥Ã¥È£È£Ä¤Ï£··î¤Ë¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤È»ñËÜ¶ÈÌ³Äó·È¤òÈ¯É½¤·¡¢³ô¼°¤Î°ìÉô¡Ê£±£¹¡¦£¹¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¡Ë¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¹âÅÄ»á¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£¡Ö»ä¤ÏÆüËÜ¤ÇÄÌ¿®ÈÎÇä¤Î²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢£²£°£±£·Ç¯¤è¤ê