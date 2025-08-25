·®¾ÏÅÁÃ£¼°¤Ç¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëÁ°¼óÁê¤Î¥ê¡¼¡¦¥·¥§¥ó¥í¥ó¾åµéÁê¡Êº¸¡Ë¤È¼Ì¿¿¤ËÇ¼¤Þ¤ëÀÐÇË¼óÁê¡á25Æü¸á¸å¡¢¼óÁê´±Å¡ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Ï25Æü¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëÁ°¼óÁê¤Î¥ê¡¼¡¦¥·¥§¥ó¥í¥ó¾åµéÁê¤È´±Å¡¤Ç²ñÃÌ¤·¡Ö´ðËÜÅª¤Ê²ÁÃÍ¤ä¸¶Â§¤ò¶¦Í­¤¹¤ëÎ¾¹ñ¤Î´Ø·¸¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯¸Ç¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¥ê¡¼»á¤ÏÍèÇ¯¤Î³°¸ò´Ø·¸¼ùÎ©60¼þÇ¯¤Ë¿¨¤ì¡ÖÂç¤­¤ÊÈôÌö¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò½Å¤Í¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ë¤è¤¦´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£¥ê¡¼»á¤Ï24Æü¤ËÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ç¡¼