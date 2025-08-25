FRUITS ZIPPER¤ÎºÇ¿·¶Ê¡Ö¤Ï¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¥é¥¤¥Õ¡ª¡×¤¬¡¢¡Ø¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¿·¼çÂê²Î¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£¡Ø¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¼çÂê²Î¤Ï2020Ç¯°ÊÍè¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤ÏËÜÆü³«ºÅ¤µ¤ì¤¿´§ÈÖÁÈ¡ØFRUITS ZIPPER¤ÎNEW KAWAII¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤è¡©¡Ù½é¤ÎÈÖÁÈ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ãNEW KAWAII¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤è¡©¥Õ¥§¥¹¡Á¤³¤Î²Æ¡¢°ìÈÖ¤Î¥«¥ï¥¤¥¤¤ò¤ß¤Æ¤è¡©¡Á¡ä¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¢¡¢¡