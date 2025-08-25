¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡¦SV¥ê¡¼¥°¤ÎÂçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤Ï25Æü¡¢25¡½26Ç¯ÅÙ¤Î¼ç¾­¤ËÀ¾ÅÄÍ­»Ö¡Ê25¡Ë¤¬½¢Ç¤¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£²áµî4¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼ç¾­¤òÌ³¤á¤¿»³Æâ¾½Âç¤«¤é¥Ð¥È¥ó¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤ÀÀ¾ÅÄ¡£¥Á¡¼¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤¤¤¦½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÇ¤¤»¤é¤ì¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼«Ê¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¡È¤Ê¤¼¡É¤È¤¤¤¦