¸·¤·¤¤»Ä½ë¤¬Â³¤¯¿·³ã¸©¡£25Æü¤Ï¸©Æâ28¤Î´ÑÂ¬ÃÏÅÀ¤¹¤Ù¤Æ30¡î°Ê¾å¤È¤Ê¤ê¡¢¿·³ã»Ô½©ÍÕ¶è¿·ÄÅ¤Ç36.6¡î¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¤Û¤«¡¢°¤²ìÄ®ÄÅÀî¤Ç35.3¡î¡¢»°¾ò»Ô¤Ç35.1¡î¤Ê¤ÉÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î½ë¤µ¤Ï26Æü¤âÂ³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢´Ä¶­¾Ê¤Èµ¤¾ÝÄ£¤Ï25Æü¸á¸å5»þ¡¢26Æü¤â¸©Æâ¤ËÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥éー¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£5ÆüÏ¢Â³¤ÎÈ¯É½¤Ç¤¹¡£¢¡8·î23Æü¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¿·³ã35¡îÄ¹²¬35¡î¹âÅÄ34¡îÁêÀî32¡îÅòÂô33¡îÄÅÀî34¡î¤³¤Þ¤á¤Ê¿åÊ¬¡¦±ö